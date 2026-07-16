Dafné Kritharas, Espace Vélodrome, Plan-les-Ouates

Informations pratiques

Dafné Kritharas Vendredi 2 octobre, 20h00 Espace Vélodrome

Plein tarif : 25.- / Tarif réduit : 20.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T20:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T20:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:30:00+02:00

En janvier 2025, l’aventure commence avec une tournée de 20 dates qui affichent à chaque fois complet. La suite : un album, Prayer & Sin, sorti en octobre dernier. Cette pépite de 12 titres, encensée par la critique, ouvre la porte à une tournée fleuve confirmant à Dafné Kritharas son statut de grande révélation scénique actuelle.

La chanteuse dévoile son univers à travers des créations originales en grec et en français, dans un inclassable croisement de styles entre Moyen-Orient, jazz et classique frôlé d’une étrange électro tantôt inquiétante, tantôt festive, tantôt les deux. Elle ouvre largement les portes d’une Grèce aussi grecque qu’elle est personnelle, unique, libre. Au-delà des formes, des usages, des traditions, des habitudes, elle raconte le meilleur monde ; celui qu’un artiste fait survenir

en le chantant. Et le monde de Prayer & Sin est éclatant, consolant, limpide : des danses de joie, des deuils sublimes, de vastes vaisseaux de mélancolie heureuse. Un voyage dans la troublante géographie d’une âme d’exception.

En collaboration avec le festival JazzContreBand.

Par respect pour les artistes et les autres spectateurs, nous nous gardons le droit de refuser l’entrée aux retardataires, sans remboursement ni échange.

Espace Vélodrome Chemin de la Mère-Voie 62, 1228 Plan-les-Ouates Plan-les-Ouates 1228 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/saison-culturelle-26-27-ZWF6WFKPEJ »}]

Avec Prayer & Sin, Dafné Kritharas mêle grec et français dans un univers musical unique, entre Orient, jazz, classique et électro.

Chloé Kritharas-Devienne