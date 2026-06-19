Daga’noz #3 Parquet de Bal – Cercle Celtique de Rennes Rennes Samedi 29 août, 15h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Une balade chantée et musicale suivie d’un bal/fest-noz interculturelle dans le quartier de Villejean !

### La journée interculturelle Daga’noz est de retour dans le quartier de Villejean pour sa 3ème édition !

Rejoignez-nous lors d’une balade chantée pour aller à la rencontre des résidents du quartier et découvrez tout un pan culturel de Bretagne, de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie et d’autres cultures.

_Des chants bretons ou gallo aux percussions mahoraises et rythmes kanaks, il y a de quoi surprendre !_

Des temps de pauses sont prévus sur plusieurs places du quartier pour vous inviter à rejoindre la danse, écouter un conte ou une prestation.

Cette balade se terminera au Parquet de Bal pour un temps festif autour d’un barbecue. Des initiations aux danses mahoraises et bretonnes suivies d’un fest-noz interculturel seront alors proposés. Venez découvrir la gastronomie, les danses et les musiques des cultures bretonnes et mahoraises pour une soirée de rencontres culturelles !

Ce temps fort de rencontre interculturelle est organisé dans le cadre de Cet été à Rennes par le Cercle Celtique de Rennes en partenariat avec l’association Bretagne Chigoma et le Centre Social de Villejean.

**Alors rendez-vous au Cercle Celtique de Rennes à 15h pour marcher, chanter et danser ensemble avec plusieurs animations surprises ou à partir de 19h au Parquet de Bal pour une soirée interculturelle.**

Parquet de Bal et sur le quartier de Villejean

GRATUIT

Restauration mahoraise et bretonne en vente sur place

_Cet événement est organisé par les associations Bretagne Chigoma et le Cercle Celtique de Rennes en partenariat avec Caillou en Bretagne et le Centre Social Ker Yann, dans le cadre de Cet été à Rennes._

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-29T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-29T23:59:00.000+02:00

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02 99 54 36 45 contact@ccrennes.bzh https://www.cercleceltiquederennes.org/event/daganoz-balade-et-bal-fest-noz-interculturels/

Parquet de Bal – Cercle Celtique de Rennes 26 av. Charles et Raymonde Tillon, Ferme de la Harpe, Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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