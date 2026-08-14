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AGENDA · Crozon

Damasio et Palo Alto Crozon

samedi 13 février 2027 · Crozon

Informations pratiques

Début
samedi 13 février 2027
Fin
samedi 13 février 2027
Heure de début
20:30:00
Adresse
1 place Etienne Schlumberger
Ville
29160 Crozon
Département
Finistère
Tarif

Crozon

Damasio et Palo Alto

1 place Etienne Schlumberger Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-13 20:30:00
fin : 2027-02-13

Date(s) :
2027-02-13

Co-organisation association Les Cousins

Depuis 2004, date à laquelle paraît son deuxième roman La horde du contrevent , Alain Damasio construit une œuvre rare, sans équivalent dans les littératures de l’imaginaire. Ce génie de la science-fiction française se fait aujourd’hui complice du groupe marseillais Palo Alto et invite le public à redécouvrir son œuvre lors d’un concert-lecture. Les sonorités électriques de Palo Alto, les couleurs psychédéliques, la voix de Sophie Zamoussi et le charisme d’Alain Damasio nous envoûtent et ne nous lâchent qu’à la dernière note.

Tarifs 20€ / 17€ (23€ sur place)   .

1 place Etienne Schlumberger Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 86 49 08 

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English :

L’événement Damasio et Palo Alto Crozon a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime

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