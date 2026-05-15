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Dance in Biot Jardin Frédéric Mistral Biot

Dance in Biot Jardin Frédéric Mistral Biot samedi 13 juin 2026.

Lieu : Jardin Frédéric Mistral

Adresse : 18 calade des Roses

Ville : 06410 Biot

Département : Alpes-Maritimes

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Biot

Dance in Biot

Jardin Frédéric Mistral 18 calade des Roses Biot Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:30:00
fin : 2026-06-13 23:30:00

Date(s) :
2026-06-13

Une ode à l’art de la danse !
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Jardin Frédéric Mistral 18 calade des Roses Biot 06410 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 65 78 00  tourisme@biot.fr

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English : Dance in Biot

An ode to the art of dance !

L’événement Dance in Biot Biot a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme de Biot

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