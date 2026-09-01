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AGENDA · Bourbonne-les-Bains

Dancing Le Foulon Christophe Bourgogne Bourbonne-les-Bains

dimanche 27 septembre 2026 · Bourbonne-les-Bains

Dancing Le Foulon Christophe Bourgogne Bourbonne-les-Bains

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Adresse
Dancing Le Foulon
Ville
52400 Bourbonne-les-Bains
Département
Haute-Marne
Tarif
13 13 13 Tarif de base plein tarif Tarif adulte

Bourbonne-les-Bains

Dancing Le Foulon Christophe Bourgogne

Dancing Le Foulon Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Tout public
Bal animé par Christophe Bourgogne.
13€ hors boisson.   .

Dancing Le Foulon Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 02 57 

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English :

L’événement Dancing Le Foulon Christophe Bourgogne Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-18 par Antenne de Bourbonne-les-Bains

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