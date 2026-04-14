Dandara Modesto × Edwin Correia, Cave Marignac, Genève

Dandara Modesto × Edwin Correia Vendredi 8 mai, 20h00 Cave Marignac

Tarifs :

25 CHF (plein tarif)

15 CHF (AVS, AI, étudiant)

Gratuit pour les moins de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-08T20:00:00+02:00 – 2026-05-08T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-08T20:00:00+02:00 – 2026-05-08T21:30:00+02:00

À l’occasion de la sortie de leur nouvel album, la chanteuse Dandara Modesto et le guitariste Edwin Correia présentent un concert intime et envoûtant.

Né d’une rencontre à Salvador de Bahia, le duo développe un univers musical singulier, à la croisée des traditions afro-brésiliennes, du jazz et des sonorités contemporaines.

Leur répertoire mêle textes poétiques, mélodies délicates, rythmes traditionnels, harmonies modernes et textures électroniques, pour créer des paysages sonores sensibles et immersifs.

Installé en Suisse, le duo propose une expérience musicale vibrante, entre mémoire, migration et création.

https://www.youtube.com/watch?v=YPuJMtD5QEo

Cave Marignac 28 avenue Eugène-Lance, 1212 Genève 1212 Grand-Lancy Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/concerts-de-lancy-DV97EDKNUH/event/1619739/ »}, {« type »: « email », « value »: « info@concertsdelancy.ch »}] [{« data »: {« author »: « Edwin Correia », « cache_age »: 86400, « description »: « Consolau00e7u00e3o (Baden Powell / Vinicius de Moraes)nnDandara Modesto – vocalnEdwin Correia – guitarnnVidu00e9o : Cristina Muller & Yuri TavaresnMix : Bernard AmaudruznnnProduction Artefax Studio Kitchen Sessionnhttps://www.artefax.ch/nnnhttps://edwincorreia.com/fr/ », « type »: « video », « title »: « Consolacu0327u00e3o (Baden Powell) Edwin Correia & Dandara Modesto Live @ Kitchen Session », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/YPuJMtD5QEo/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=YPuJMtD5QEo », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCASLwzj7d7ceG9ZzA27tNTQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=YPuJMtD5QEo »}]

Jazz afro-brésilien et créations contemporaines

CL