Dangers Climatiques Conférence ArmorScience Salle du Sémaphore Trébeurden

Informations pratiques

Trébeurden

Dangers Climatiques Conférence ArmorScience

Salle du Sémaphore 9 Rue des Plages Trébeurden Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 18:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

La France face à ses responsabilités.

Le printemps et le début de l’été 2026 ont été marqués par une succession d’épisodes chauds et de vagues de chaleur exceptionnels, qui ont réchauffé les mers, asséché les sols et la végétation, et conduit à des conditions chaudes, sèches, propices aux incendies. Ils ont entraîné beaucoup de souffrances et des impacts graves.

Les éclairages qui viennent d’être publiés par 60 scientifiques de l’Institut Pierre-Simon Laplace, fédération de laboratoires de recherche en Ile-de-France, permettent de comprendre comment le changement climatique, dû aux activités humaines, renforce l’occurrence et l’intensité de ces évènements.

Le rapport 2026 du Haut-Conseil pour le Climat évalue factuellement la situation actuelle vis-à-vis du changement climatique, dans le monde, en Europe et en France. Il fournit un bilan des 10 ans depuis la mise en oeuvre de l’Accord de Paris sur le Climat, évalue les politiques publiques françaises liées au climat, formule des recommandations et des orientations stratégiques.

Valérie MASSON-DELMOTTE est chercheuse CEA en sciences du climat au Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement, dans l’Essonne, qui fait partie de l’Institut Pierre-Simon Laplace, en Ile-de-France. .

Salle du Sémaphore 9 Rue des Plages Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne

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L’événement Dangers Climatiques Conférence ArmorScience Trébeurden a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose