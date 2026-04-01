Daniel L’Homond en soirée à la maison de quartier des Romains Maison de quartier des Romains Trélissac

Trélissac

Daniel L’Homond en soirée à la maison de quartier des Romains

Maison de quartier des Romains Avenue Franconi Trélissac Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Le comité de quartier Les Romains La Croix Ferrade propose une soirée avec Daniel L’Homond, samedi 25 avril 2026 à 20 h 30, à la maison de quartier des Romains, rue Franconi à Trélissac.

Conteur et auteur français, Daniel L’Homond viendra présenter ses Contes panachés , un rendez-vous placé sous le signe de l’imaginaire, de la poésie et de l’humour. À travers ses récits, il entraîne le public dans un univers singulier, nourri de fantaisie, de mémoire et de sensibilité.

Artiste de scène reconnu, Daniel L’Homond développe depuis de nombreuses années un travail autour de la parole contée. Son univers, à la fois ancré dans le Périgord et largement ouvert sur le monde, mêle expression poétique, oralité vivante et imagination. Sa voix, son interprétation et sa manière de faire vivre les histoires participent à créer une relation directe avec le public.

Tarif 10 € .

Maison de quartier des Romains Avenue Franconi Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 09 38 91

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English :

L’événement Daniel L’Homond en soirée à la maison de quartier des Romains Trélissac a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux