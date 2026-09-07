Dans la maison des Pictons : architecture et manières d’habiter en Poitou à l’époque romaine, Salle des fêtes, Brioux-sur-Boutonne

Informations pratiques

Dans la maison des Pictons : architecture et manières d’habiter en Poitou à l’époque romaine Samedi 24 octobre, 16h00 Salle des fêtes Deux-Sèvres

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-24T16:00:00+02:00 – 2026-10-24T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-24T16:00:00+02:00 – 2026-10-24T18:00:00+02:00

CYCLE Où vibvent les hommes? L’habitat au fil des siècle.

Epoque gallo-romaine

Grâce aux découvertes récentes issues de l’archéologie préventive et programmée, il est aujourd’hui possible de mieux connaître l’habitat des Pictons à l’époque romaine. Cette conférence propose d’entrer dans l’espace domestique, rural comme urbain, pour découvrir la diversité des formes de maison, les techniques de construction et les décors mis en œuvre, ainsi que l’organisation des habitats. En s’appuyant sur les résultats d’une recherche doctorale récente, elle invite à comprendre comment ces édifices privés étaient conçus, et comment on y vivait au quotidien.

Par Julie CARON

Docteure en Archéologie antique

ATER en Histoire de l’art antique à l’Université de Tours

Proposé par le Pays d’art et d’histoire Mellois en Poitou

En partenariat avec la Maison des arts

Salle des fêtes 79170 Brioux-sur-Boutonne Brioux-sur-Boutonne 79170 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine http://www.melloisenpoitou.fr Parking

CYCLE Où vibvent les hommes? L’habitat au fil des siècle.

©Musée de Rauranum (Rom)