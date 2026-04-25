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Dans la peau du Lynx Haut-du-Them-Château-Lambert

Dans la peau du Lynx Haut-du-Them-Château-Lambert mercredi 20 mai 2026.

Ville : 70440 Haut-du-Them-Château-Lambert

Département : Haute-Saône

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 14:15:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Haut-du-Them-Château-Lambert

Dans la peau du Lynx

Haut-du-Them-Château-Lambert Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:15:00
fin : 2026-05-20

Date(s) :
2026-05-20

Jeu et camouflage inspiré du jeu Bioviva. Atelier jeu en extérieur et découverte de l’environnement du Lynx. Avec la Médiathèque du Thillot.   .

Haut-du-Them-Château-Lambert 70440 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 49 84  enc@parc-ballons-vosges.fr

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English : Dans la peau du Lynx

L’événement Dans la peau du Lynx Haut-du-Them-Château-Lambert a été mis à jour le 2026-04-25 par OFFICE DE TOURISME DES 1000 ETANGS

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