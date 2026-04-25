Haut-du-Them-Château-Lambert

Modelage et céramique autour du Lynx

Espace Nature Culture Haut-du-Them-Château-Lambert Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 14:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Dans le cadre de l’exposition Le Lynx boréal , présentée à l’Espace Nature Culture à Château Lambert du 24 avril au 29 novembre 2026, le Parc naturel régional des Ballons des Vosges propose

Modelage et céramique autour du Lynx

________________________________________

Le dimanche 3 mai à 14h, 15h15 et 16h30 Tout public, dès 6 ans.

________________________________________

Atelier création d’une silhouette de Lynx en céramique à planter au jardin.

Avec Louise Midgley, céramiste animalière.

Renseignement réservation au 03 84 20 49 84 06 74 09 76 04 enc@parc-ballons-vosges.fr

Animations gratuites.

https://www.parc-ballons-vosges.fr/infos-pratiques/les-maisons-du-parc/haut-du-them-chateau-lambert/ .

Espace Nature Culture Haut-du-Them-Château-Lambert 70440 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 49 84 enc@parc-ballons-vosges.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Modelage et céramique autour du Lynx

L’événement Modelage et céramique autour du Lynx Haut-du-Them-Château-Lambert a été mis à jour le 2026-04-25 par OFFICE DE TOURISME DES 1000 ETANGS