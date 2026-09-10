Dans la peau d’un marin pêcheur du XIXe siècle, Musée de la conserverie Alexis Le Gall, Loctudy

Informations pratiques

Dans la peau d’un marin pêcheur du XIXe siècle 19 et 20 septembre Musée de la conserverie Alexis Le Gall Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

A l’occasion des journées européennes du patrimoine et matrimoine, la médiatrice du musée a emprunté aux fêtes maritimes de Douarnenez leur Malle aux Sens® afin de proposer aux visiteurs de ces journées annuelles exceptionnelles de se glisser dans l’univers d’un marin pêcheur du début du XIXe siècle. Une belle occasion pour les participant·e·s de prendre la mesure de l’évolution des techniques de pêche en Cornouaille bretonne en amont de la découverte de l’exposition temporaire 2026.

Musée de la conserverie Alexis Le Gall 8 Impasse du Nord 29750 Loctudy Loctudy 29750 Finistère Bretagne 0298988399 https://www.musee-conserverie-loctudy.bzh/ https://www.facebook.com/Museealexislegall/;https://www.instagram.com/museedelaconserverie/;https://www.linkedin.com/in/mus%C3%A9e-de-la-conserverie-alexis-le-gall-95075621b/;https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/ancienne-conserverie-le-gall-a-loctudy;https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA29000079 Venez revivre l’aventure sardinière en pays bigouden sud ! Au travers de sa maison de maître et de son usine de transformation de poisson, le musée de la conserverie de Loctudy retrace l’histoire de la famille Le Gall qui l’a fait tourner de 1920 à 1955, ainsi que l’histoire des femmes qui ont travaillé sur ce lieu de production industrielle à dimension artisanale.

Un voyage à la fois familial, mémoriel et social. Pas de parking dédié au musée, stationnement dans la rue du port, arrêt « Square Poulavillec » de la ligne de bus 56C Breizh Go

A l’occasion des journées européennes du patrimoine et matrimoine, la médiatrice du musée a emprunté aux fêtes maritimes de Douarnenez leur Malle aux Sens®

©Musée de la conserverie de Loctudy