La pêche d’aujourd’hui et de demain, Musée de la conserverie Alexis Le Gall, Loctudy

Informations pratiques

La pêche d’aujourd’hui et de demain Samedi 19 septembre, 11h00 Musée de la conserverie Alexis Le Gall Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Venez écouter l’universitaire Pascal Le Floc’h évoquer les enjeux contemporains de la pêche en Bretagne dans le cadre de l’exposition temporaire 2026 du musée intitulée « Des écailles, des carapaces et des hommes ».

Musée de la conserverie Alexis Le Gall 8 Impasse du Nord 29750 Loctudy Loctudy 29750 Finistère Bretagne 0298988399 https://www.musee-conserverie-loctudy.bzh/ https://www.facebook.com/Museealexislegall/;https://www.instagram.com/museedelaconserverie/;https://www.linkedin.com/in/mus%C3%A9e-de-la-conserverie-alexis-le-gall-95075621b/;https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/ancienne-conserverie-le-gall-a-loctudy;https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA29000079 Venez revivre l’aventure sardinière en pays bigouden sud ! Au travers de sa maison de maître et de son usine de transformation de poisson, le musée de la conserverie de Loctudy retrace l’histoire de la famille Le Gall qui l’a fait tourner de 1920 à 1955, ainsi que l’histoire des femmes qui ont travaillé sur ce lieu de production industrielle à dimension artisanale.

Un voyage à la fois familial, mémoriel et social. Pas de parking dédié au musée, stationnement dans la rue du port, arrêt « Square Poulavillec » de la ligne de bus 56C Breizh Go

Venez écouter l’universitaire Pascal Le Floc’h évoquer les enjeux contemporains de la pêche en Bretagne dans le cadre de l’exposition temporaire 2026 du musée intitulée « Des écailles, des carapaces…

©Musée de la conserverie de Loctudy