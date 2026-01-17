Dans la peau d’un soigneur Mission bien être animal Clères
32 Avenue du Parc Clères Seine-Maritime
Début : 2026-04-14 14:00:00
fin : 2026-04-21 17:00:00
2026-04-14 2026-04-21
Le temps d’une après-midi, glissez vous dans la peau d’un soigneur pour fabriquer des enrichissements et aider à nourrir les animaux. Puis, à la manière d’un éthologue, initiez-vous à l’observation et à l’analyse du comportement des animaux du parc. À partir de 12 ans. Durée 3h00. Réservation sur www.parcdecleres.fr .
32 Avenue du Parc Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 23 08
