Dans l’atelier du sculpteur avec les Taillants du Temps, Abbaye royale de Saint-Riquier, Saint-Riquier

Informations pratiques

Dans l’atelier du sculpteur avec les Taillants du Temps 19 et 20 septembre Abbaye royale de Saint-Riquier Somme

Gratuit. Atelier en accès libre, dans le cloître de l’abbaye.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le temps d’un week-end, découvrez les gestes ancestraux du tailleur de pierre lors d’un atelier d’initiation. Observez les techniques traditionnelles, manipulez les outils et façonnez votre propre motif dans la pierre. Une expérience conviviale pour petits et grands, à la rencontre d’un savoir-faire qui a traversé les siècles.

Abbaye royale de Saint-Riquier Place de l’Eglise, 80135 Saint-Riquier, France Saint-Riquier 80135 Somme Hauts-de-France 33360034470 https://www.abbaye-saint-riquier.fr Abbaye (XIIIe-XVIIe siècle), fondée au VIIe siècle sur le tombeau de Saint-Riquier, prototype des abbayes carolingiennes et l’une des plus importantes de l’époque. Acquise en 1972 par le département de la Somme, elle se compose actuellement d’une abbatiale de style gothique flamboyant et de bâtiments abbatiaux de la fin du XVIIe siècle, abritant un musée ainsi qu’un centre culturel et de rencontres. Elle est entourée d’un parc arboré d’environ 3 hectares, planté de 300 arbres fruitiers : pommiers, poiriers, cerisiers, pêchers, pruniers mais aussi châtaigniers, noyers et noisetiers, ainsi qu’une centaine d’arbres d’ornement. En voiture : Depuis Amiens ou Abbeville, via l’A16 sortie 22 Parking possible sur le parvis de l’abbaye, place de l’église, juste en face du centre culturel. En train : Gare TER d’Abbeville.

Le temps d’un week-end, découvrez les gestes ancestraux du tailleur de pierre lors d’un atelier d’initiation. Observez les techniques traditionnelles, manipulez les outils et façonnez votre propre la…

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