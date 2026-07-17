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Dans le décor du Sourire de la tarte tatin, Théâtre du Grütli, Genève

lundi 26 avril 2027 · Théâtre du Grütli · Genève

Dans le décor du Sourire de la tarte tatin, Théâtre du Grütli, Genève

Informations pratiques

Début
lundi 26 avril 2027
Fin
lundi 26 avril 2027
Lieu
Théâtre du Grütli
Adresse
Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève
Ville
1205 Genève
Tarif
25.-

Dans le décor du Sourire de la tarte tatin Lundi 26 avril 2027, 19h30 Théâtre du Grütli

25.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-04-26T19:30:00+02:00 – 2027-04-26T21:00:00+02:00
Fin : 2027-04-26T19:30:00+02:00 – 2027-04-26T21:00:00+02:00

Voilà un rêve récurrent que font les comédiennes et les comédiens : sur scène, quelques minutes avant la représentation, on leur annonce un titre de spectacle qui n’a jamais été répété. Pas de texte, juste une scénographie. Et le public est déjà là ! Ce dispositif d’improvisation est ce cauchemar éveillé… sauf que les quatre interprètes sont prêts à sauter dans l’inconnu.
Chaque improvisation est suivie d’un bord de scène.

Théâtre du Grütli Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève Genève 1205 +41 22 888 44 84 http://www.grutli.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-grütli/
Voilà un rêve récurrent que font les comédiennes et les comédiens : sur scène, quelques minutes avant la représentation, on leur annonce un titre de spectacle qui n’a jamais été répété.

© Stéphanie Gygax

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