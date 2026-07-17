Dans le décor du Sourire de la tarte tatin, Théâtre du Grütli, Genève
lundi 26 avril 2027 · Théâtre du Grütli · Genève
Informations pratiques
Dans le décor du Sourire de la tarte tatin Lundi 26 avril 2027, 19h30 Théâtre du Grütli
25.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-04-26T19:30:00+02:00 – 2027-04-26T21:00:00+02:00
Fin : 2027-04-26T19:30:00+02:00 – 2027-04-26T21:00:00+02:00
Voilà un rêve récurrent que font les comédiennes et les comédiens : sur scène, quelques minutes avant la représentation, on leur annonce un titre de spectacle qui n’a jamais été répété. Pas de texte, juste une scénographie. Et le public est déjà là ! Ce dispositif d’improvisation est ce cauchemar éveillé… sauf que les quatre interprètes sont prêts à sauter dans l’inconnu.
Chaque improvisation est suivie d’un bord de scène.
Théâtre du Grütli Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève Genève 1205 +41 22 888 44 84 http://www.grutli.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-grütli/
Voilà un rêve récurrent que font les comédiennes et les comédiens : sur scène, quelques minutes avant la représentation, on leur annonce un titre de spectacle qui n’a jamais été répété.
© Stéphanie Gygax
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