Dans les coulisses de l’assainissement : visite de la station de La Castellane, Station d’épuration de « La Castellane », Molitg-les-Bains

Informations pratiques

Dans les coulisses de l’assainissement : visite de la station de La Castellane Dimanche 20 septembre, 10h00 Station d’épuration de « La Castellane » Pyrénées-Orientales

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Dans les coulisses de l’assainissement : visite de la station de La Castellane

Lorsque nous ouvrons le robinet ou tirons la chasse d’eau, l’eau disparaît en un instant. Pourtant, son voyage est loin d’être terminé.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, découvrez un site technologique exceptionnel, habituellement fermé au public.

Ce troisième et dernier volet vient clore une trilogie consacrée à l’eau : après l’adduction en eau potable et les lavoirs, puis les canaux d’irrigation, cette visite lève le voile sur le rôle essentiel de l’assainissement.

Gérée par le SIVU du Conflent, la station de La Castellane est une véritable usine de régénération environnementale. Chaque jour, elle recueille et traite les eaux usées de Campôme, Molitg-les-Bains et Mosset, avant de les restituer à la nature parfaitement épurées.

Venez découvrir cette technologie discrète, mais indispensable à notre quotidien, lors d’un rendez-vous citoyen et captivant pour toute la famille.

Intervenant : Jean-Louis Bosc, maire de Campôme.

Station d’épuration de « La Castellane » RD 14, 66500 Molitg Molitg-les-Bains 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie 0623086523 https://campome.com/ La station d’épuration de « La Castellane » (capacité de 1800 EH) pour les communes de Campôme et Molitg-les-Bains. Cette station traite également les effluents de la commune de Mosset. Il s’agit d’un ouvrage de traitement biologique des eaux usées par boues activées, car ils impliquent la transformation des polluants organiques dissous et en suspension, en biomasse et en gaz.

Ce traitement est conçu pour décomposer les substances polluantes dissoutes dans les effluents, par l’action de micro-organismes à qui l’on apporte de l’oxygène. Ces micro-organismes utilisent ensuite ces substances pour vivre et se reproduire avec les polluants comme nutriments. Après utilisation, la collecte et l’épuration des eaux usées permet de rejeter dans les milieux une eau propre sans les impacter. RDV pour covoiturage à l’espace Castellane de Campôme devant la salle polyvalente.

Lorsque nous ouvrons le robinet ou tirons la chasse d’eau, l’eau disparaît en un instant. Pourtant, son voyage est loin d’être terminé.