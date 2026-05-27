DANS LES COULISSES DE L’HIPPODROME Route de Montaigut Grenade

Grenade

DANS LES COULISSES DE L’HIPPODROME

Route de Montaigut HIPPODROME DE MARIANNE Grenade Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Visites insolites.

C’est parti pour une visite insolite de l’Hippodrome de Marianne, commentée par les bénévoles passionnés de l’association de l’Hippodrome.

Une immersion unique dans un univers souvent méconnu, où vous découvrirez aussi bien les espaces accessibles au public que les coulisses habituellement fermés.

Au fil du parcours, explorez le bâtiment principal, avec la zone de paris et de restauration, les gradins offrant une vue privilégiée sur les pistes, mais aussi des lieux secrets et techniques, qui révèlent toute l’organisation nécessaire au bon déroulement des courses hippiques. Une attention particulière sera portée au grand temps fort du 15/08, rendez-vous incontournable de cet Hippodrome.

Pour compléter cette expérience, l’Office de Tourisme des Hauts Tolosans sera présent aux côtés des mascottes d’AnimaParc, afin de présenter les offres du territoire et d’animer la journée dans une ambiance conviviale et festive. Et pour les plus chanceux, sur-place, un jeu concours permettra de gagner des places dans la voiture suiveuse, pour vivre les courses au plus près de l’action !

Tous publics. 5 .

Route de Montaigut HIPPODROME DE MARIANNE Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 93 85 tourisme@hautstolosans.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Unusual tours.

Let’s go on an unusual tour of the Hippodrome de Marianne, guided by passionate volunteers from the Hippodrome Association.

L’événement DANS LES COULISSES DE L’HIPPODROME Grenade a été mis à jour le 2026-05-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE