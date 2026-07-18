Informations pratiques

Grenade

FESTIVITÉS DU 15 AOÛT

Grenade Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Le samedi 15 août, la ville de Grenade vous donne rendez-vous pour une journée de festivités placée sous le signe de la tradition, du sport et de la convivialité. Organisée par le Comité d’Animation, cette journée incontournable de l’été rassemble habitants, visiteurs et familles.

Les festivités débuteront à 10h avec la traditionnelle procession de la Vierge. Le départ est fixé devant l’ancienne caserne des pompiers pour un moment de recueillement et de partage, fidèle aux traditions locales.

À partir de 13h, direction l’Hippodrome de Marianne pour assister aux courses hippiques. Ce rendez-vous emblématique attire chaque année de nombreux passionnés comme les curieux venus découvrir le spectacle des chevaux et profiter de l’ambiance chaleureuse qui règne autour des pistes.

Les amateurs de pétanque pourront ensuite se retrouver dès 14h aux allées Sébastopol pour participer au concours de pétanque à la mêlée. Que vous soyez joueur confirmé ou amateur, cette compétition conviviale est l’occasion de partager un agréable moment dans une ambiance détendue.

La journée s’achèvera en musique avec le grand bal populaire animé par l’orchestre HTAG. À partir de 21h, sous la Halle de Grenade, venez danser et profiter d’une soirée festive rythmée par un répertoire varié, idéal pour prolonger les célébrations jusqu’au bout de la nuit.

Les festivités du 15 août à Grenade sont une invitation à découvrir ou redécouvrir les traditions locales dans une ambiance conviviale et familiale. Entre patrimoine, animations sportives et soirée dansante, chacun trouvera de quoi passer un excellent moment. Que vous soyez de passage ou habitant du territoire, venez partager cette belle journée de fête au cœur de Grenade et profiter d’un rendez-vous estival incontournable en Haute-Garonne. .

Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 37 66 00 comitedanimation31330@orange.fr

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English :

On Saturday, August 15, the city of Grenade invites you to a day of festivities centered on tradition, sports, and camaraderie. Organized by the Events Committee, this must-attend summer event brings together residents, visitors, and families.

L’événement FESTIVITÉS DU 15 AOÛT Grenade a été mis à jour le 2026-07-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE