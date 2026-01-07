Dans les coulisses de l’industrie Manufacture Perrin Manufacture Perrin Montceau-les-Mines

Dans les coulisses de l’industrie Manufacture Perrin

Manufacture Perrin 17 rue Claude Forest Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28 10:00:00

fin : 2026-02-25 11:00:00

Date(s) :

2026-01-28 2026-02-04 2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04 2026-03-18 2026-03-25

Installée à Montceau-les-Mines depuis 1924, la Manufacture Perrin est l’un des derniers représentants de la tradition bonnetière française. La visite guidée de l’entreprise permet de découvrir les ateliers en fonctionnement, ainsi que toutes les étapes de fabrication d’une paire de chaussettes ou de collants du magasin des fournitures, à la finition et l’expédition, en passant par la création, le tricotage, l’appairage, etc.

À l’issue de la visite, passage par un magasin permettant d’acheter les articles de la manufacture au tarif usine, ainsi qu’une sélection de produits made in France .

En raison du bruit dans les ateliers, les enfants de moins de 3 ans ne sont pas admis à la visite.

Réservation obligatoire auprès de Creusot Montceau Tourisme.

Inscription uniquement en ligne ou à l’accueil de l’Office de Tourisme de Montceau-les-Mines et du Creusot. .

Manufacture Perrin 17 rue Claude Forest Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 55 02 46 bienvenue@creusotmontceautourisme.fr

