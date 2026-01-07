Dans les coulisses de l’industrie Campus Mecateam Campus Mecateam Montceau-les-Mines

Montceau-les-Mines

Dans les coulisses de l’industrie Campus Mecateam

Campus Mecateam 60 quai du Nouveau Port Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 10:30:00

fin : 2026-12-05 12:00:00

Date(s) :

2026-12-05

Campus Mecateam est à la fois un organisme de formation continue et un centre de formation d’apprentis qui dispensent des formations autour de la maintenance des engins de travaux ferroviaires.

Campus Mecateam dispose de deux ateliers sur un total de 700 m² équipés de tout le matériel nécessaire pour des formations de qualité (bancs hydrauliques, platines électriques…) ainsi que d’engins ferroviaires lourds installés sur des voies-école qui permettent de dispenser des formations à l’échelle 1.

Un environnement professionnel pour des formations professionnalisantes de qualité.

Vous serez accueilli(e) et guidé(e) sur place par un salarié de l’entreprise.

Durée 1h30 min.

Consignes à respecter

– visite ouverte aux personnes âgées de 10 ans minimum

– enfants sous la responsabilité d’un adulte

– porter des chaussures plates fermées

– respecter les consignes de sécurité énoncées à l’arrivée

– animaux non admis.

Tout visiteur ne respectant pas ces consignes pourra se voir refuser l’accès.

Toute réservation est ferme et définitive et ne pourra faire l’objet d’un remboursement ou d’une modification. .

Campus Mecateam 60 quai du Nouveau Port Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 55 02 46 bienvenue@creusotmontceautourisme.fr

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English : Dans les coulisses de l’industrie Campus Mecateam

L’événement Dans les coulisses de l’industrie Campus Mecateam Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2026-05-21 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II