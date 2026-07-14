Exposition Julien Clar Place des Droits de l’Homme Montceau-les-Mines
vendredi 4 septembre 2026 · Place des Droits de l'Homme · Montceau-les-Mines
Informations pratiques
Montceau-les-Mines
Exposition Julien Clar
Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 14:00:00
fin : 2026-09-15 17:00:00
Date(s) :
2026-09-04 2026-09-05 2026-09-08 2026-09-09 2026-09-12 2026-09-15 2026-09-16 2026-09-19 2026-09-22 2026-09-23 2026-09-26
Il y a dans le travail de Julien Clar une obsession tranquille chercher ce qui demeure. Dans la géométrie pure des formes premières comme dans la rouille qui ronge et révèle, il traque la même chose ce qui résiste au temps, ce qui irradie sous la surface, ce qui persiste quand tout le reste s’efface. Ses sculptures ne sont pas des objets à regarder. Ce sont des espaces où quelque chose se dépose en nous, silencieusement. Entre l’éclat de l’acier et la trace du visage disparu, entre l’essence et la mémoire, une question se glisse celle qu’on remet toujours à plus tard que fait-on de ce que l’on a, avant que le temps n’y réponde à notre place ? .
Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 10 lembarcedere@montceaulesmines.fr
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English : Exposition Julien Clar
L’événement Exposition Julien Clar Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2026-07-09 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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