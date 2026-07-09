Dans les coulisses de l’industrie Groupe IGR Groupe IGR Montceau-les-Mines

Informations pratiques

Montceau-les-Mines

Dans les coulisses de l’industrie Groupe IGR

Groupe IGR Espace Neodev, Rue Sainte-Élisabeth Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 14:00:00

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-08-20 2026-09-24 2026-11-12

Groupe IGR est né de la fusion de plusieurs entreprises de la région Neuville Impressions de Digoin, SEIC du Creusot, Atelier Les Clémences de Paray-le-Monial ainsi que l’Imprimerie Buxynoise de Buxy, puis de leur installation sur un nouveau site à Montceau-les-Mines en septembre 2023.

Le Groupe IGR est aujourd’hui un pôle d’excellence régional, prêt à conseiller et accompagner ses clients dans tous leurs projets de packagings, étiquettes, brochures, supports de communication.

Son atelier lumineux et écoresponsable accueille 39 machines, dont une Komori GL 537 HUVC LED-UV.

Avec une dimension sociétale forte, le Groupe IGR est bien plus qu’un imprimeur. Ses engagements comprennent

– la semaine de 4 jours pour le bien-être des équipes,

– l’optimisation énergétique et la réduction de l’empreinte carbone (certification PEFC, labels Imprim’vert et Print Ethic, choix de matériaux responsables).

L’aventure ne fait que commencer !

Depuis Montceau-les-Mines, le Groupe IGR imprime localement, durablement et fièrement, tout en étant prêt à faire rayonner les projets de ses clients et en participant activement à la transition environnementale de l’industrie graphique.

Vous serez accueilli(e) et guidé(e) sur place par un représentant de l’entreprise.

Durée 1h30.

Inscription possible jusqu’à la veille 18h.

Consignes à respecter

– visite ouverte aux personnes âgées de 10 ans minimum

– enfants accompagnés d’un adulte identifié au départ du groupe

– visite accessible aux personnes à mobilité réduite

– porter une tenue adaptée et des chaussures fermées

– animaux non admis

Tout visiteur ne respectant pas ces consignes pourra se voir refuser l’accès.

Toute réservation est ferme et définitive et ne pourra faire l’objet d’un remboursement ou d’une modification. .

Groupe IGR Espace Neodev, Rue Sainte-Élisabeth Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 55 02 46 bienvenue@creusotmontceautourisme.fr

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English : Dans les coulisses de l’industrie Groupe IGR

L’événement Dans les coulisses de l’industrie Groupe IGR Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2026-07-09 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II