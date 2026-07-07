Bye-bye sur l’Olympe Place des Droits de l’Homme Montceau-les-Mines

Informations pratiques

Montceau-les-Mines

Bye-bye sur l’Olympe

Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 20:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12 2026-09-13

Coup de tonnerre sur l’Olympe ! Voilà que les Déesses et les Dieux de la mythologie grecque se retrouvent sommés de faire leurs bagages direction la Terre !

La Juge Intraitable a décidé qu’il est temps de mettre aux normes la demeure la plus célèbre du monde. Et face à elle, même le tout puissant Zeus n’ose rien dire… Alors les Olympiens descendent dans une petite ville, d’apparence tranquille. Le maire a tout préparé pour célébrer leur arrivée. Enfin… sauf les sacrifices exigés par Héra. Il n’a pas non plus trouvé de logement pour Arès, le dieu de la guerre, ni réglé les tensions suscitées par l’accueil des divines célébrités…

Au fil des jours, les dieux et les humains se toisent, s’apprivoisent, se heurtent… et grandissent ensemble. Zeus et Héra suivent une thérapie de couple, Poséidon se fait bannir, Hadès et Perséphone jouent les messagers entre les morts et les vivants, Apollon se fait remettre à sa place…

Une vie où les mortels et les immortels se mélangent, où les mythes se frottent au réel, c’est une vie plus grande, plus intense. C’est une vie qui brûle, parfois. Et qui nous permet de mieux mesurer la chance que c’est, de pouvoir rire et danser au milieu des autres. .

Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 10 lembarcadere@montceaulesmines.fr

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English : Bye-bye sur l’Olympe

L’événement Bye-bye sur l’Olympe Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2026-07-07 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)