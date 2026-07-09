Présentation de la saison culturelle Place des Droits de l’Homme Montceau-les-Mines

Informations pratiques

Montceau-les-Mines

Présentation de la saison culturelle

Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 18:00:00

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-09-10

Découvrez notre nouvelle saison culturelle !

Une programmation vivante, audacieuse et pleine d’émotions vous attend tout au long de l’année. Danse, théâtre, musique, spectacles jeune public… il y en aura pour tous les goûts et tous les âges.

Laissez-vous surprendre par des artistes passionnés, des univers singuliers et des moments à partager en famille ou entre amis.

Cette saison, plus que jamais, la culture se vit ensemble vibrante, accessible et ouverte à tous. Préparez-vous à rire, rêver, chanter, réfléchir et vous émerveiller… Bienvenue dans une saison riche en découvertes et en émotions !

Concert de Jeanne Kowal, gagnante du Tremplin 2026.

Accompagnée de musiciens en live, autour d’un répertoire mêlant chanson française, soul et musique contemporaine, Jeanne séduit par sa voix, sa présence scénique et l’émotion qu’elle transmet. Artiste passionnée et prometteuse, Jeanne partage avec le public un univers sincère, porté par l’authenticité et le plaisir de la scène.

Le cocktail sera accompagné par l’ensemble de saxophones du Conservatoire de Montceau-les-Mines. .

Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 10 lembarcadere@montceaulesmines.fr

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English : Présentation de la saison culturelle

L’événement Présentation de la saison culturelle Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2026-07-09 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)