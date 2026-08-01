Apéro concert une parenthèse au musée du camion avec Pascal Karenbo & Jacques Fourniret Bar Aillot / Galerie du Camion Ancien Montceau-les-Mines
vendredi 21 août 2026 · Bar Aillot / Galerie du Camion Ancien · Montceau-les-Mines
Informations pratiques
Montceau-les-Mines
Apéro concert une parenthèse au musée du camion avec Pascal Karenbo & Jacques Fourniret
Bar Aillot / Galerie du Camion Ancien 27 rue des Prés Montceau-les-Mines Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:30:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Apéro concert au Baraillot ! Une parenthèse au musée du camion !
Fidèle à sa volonté de prendre place dans le paysage culturel local, la galerie du camion ancien vous propose une parenthèse entre humour et tendresse avec Pascal Karenbo et son compère Jacques Fourniret.
Pascal est un auteur-compositeur-interprète de blues-rock et country-rock qui aligne déjà 40 ans de carrière au compteur, autrement dit une belle mécanique, pour rester dans le contexte du musée.
Il nous fait l’honneur de revenir à Montceau, où il a des affinités particulières, notamment car sa ville natale Longwy a les mêmes relents de bassin minier que Montceau.
Poésie, humour, humanisme sont au cœur de ses textes, Pascal Karenbo est un artiste original et authentique.
Comme d’habitude, ce sera en terrasse au Baraillot, comme d’habitude il y aura de la petite restauration (saucissons, terrines, fromages…) et comme d’habitude l’ambiance y sera, comme le lieu, reposante et atypique.
Si toutefois le temps n’était pas avec nous, nous nous replierons alors dans le musée !
L’entrée y sera gratuite, les artistes seront rémunérés au chapeau et compteront sur votre générosité ! .
Bar Aillot / Galerie du Camion Ancien 27 rue des Prés Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 54 69 23 camion.ancien@gmail.com
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English : Apéro concert une parenthèse au musée du camion avec Pascal Karenbo & Jacques Fourniret
L’événement Apéro concert une parenthèse au musée du camion avec Pascal Karenbo & Jacques Fourniret Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2026-07-29 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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