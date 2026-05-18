Visite guidée du centre-ville de Montceau Quai Général de Gaulle Montceau-les-Mines
Visite guidée du centre-ville de Montceau Quai Général de Gaulle Montceau-les-Mines jeudi 2 juillet 2026.
Montceau-les-Mines
Visite guidée du centre-ville de Montceau
Quai Général de Gaulle Office de Tourisme Capitainerie Montceau-les-Mines Saône-et-Loire
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif Groupe
Tarif groupe (par personne)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 16:00:00
fin : 2026-08-20 17:30:00
Date(s) :
2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Au départ de l’Office de Tourisme, au port de plaisance, cette visite montrera le Montceau d’hier et d’aujourd’hui, sur les traces du passé minier de la ville les abords du canal du Centre, le quartier des Équipages et les Ateliers du Jour, le pont-levant, les édifices remarquables de la rue Jean Jaurès, la place de l’Église et le monument Antoine Bourdelle.
Réservation possible jusqu’à 1h avant la visite. .
Quai Général de Gaulle Office de Tourisme Capitainerie Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 55 02 46 bienvenue@creusotmontceautourisme.fr
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English : Visite guidée du centre-ville de Montceau
L’événement Visite guidée du centre-ville de Montceau Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2026-05-13 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II
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