Dans les jupes de ma mère Le Mans
mercredi 7 octobre 2026 · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Dans les jupes de ma mère
Rue de l’Estérel Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 17:00:00
fin : 2026-10-07 17:30:00
Date(s) :
2026-10-07 2026-10-10
Spectacle gestuel et visuel destiné aux enfants dès 2 ans, Dans les jupes de ma mère raconte la première rentrée à l’école d’un petit garçon qui doit quitter le cocon familial. Sur leurs costumes-castelets, deux comédiens interprètes les rituels des touts-petits avec délicatesse et drôlerie. .
Rue de l’Estérel Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
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English :
L’événement Dans les jupes de ma mère Le Mans a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72
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