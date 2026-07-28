Informations pratiques

Le Mans

Dans les jupes de ma mère

Rue de l’Estérel Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 17:00:00

fin : 2026-10-07 17:30:00

Date(s) :

2026-10-07 2026-10-10

Spectacle gestuel et visuel destiné aux enfants dès 2 ans, Dans les jupes de ma mère raconte la première rentrée à l’école d’un petit garçon qui doit quitter le cocon familial. Sur leurs costumes-castelets, deux comédiens interprètes les rituels des touts-petits avec délicatesse et drôlerie. .

Rue de l’Estérel Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Dans les jupes de ma mère Le Mans a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72