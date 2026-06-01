Dans les Landes d’autrefois parking Arès
Dans les Landes d’autrefois parking Arès jeudi 24 septembre 2026.
Arès
Dans les Landes d’autrefois
parking Impasse Brémontier Arès Gironde
Tarif : 36 – 36 – 36 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 08:45:00
fin : 2026-09-24 18:30:00
Date(s) :
2026-09-24
Visite guidée du musée de l’histoire de la lutte contre les incendies de forêts à Luxey, suivie d’un repas au restaurant Cercle de l’Union, puis d’une visite guidée du musée des anciennes forges de Brocas.
Tout public Tarif 36 €/ personne.
Lieu départ parking Brémontier à 8h45, covoiturage .
parking Impasse Brémontier Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 13 53 70 cultureloisirares@free.fr
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English : Dans les Landes d’autrefois
L’événement Dans les Landes d’autrefois Arès a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme d’Arès
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