Dans les vignes au crépuscule Chançay

Dans les vignes au crépuscule

Charmigny Chançay Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 19:00:00

fin : 2026-08-01 23:00:00

Date(s) :

2026-07-27 2026-08-01

Dans les vignes au crépuscule est une balade commentée dans les vignes, dégustation au cœur du vignoble et à la tombée de la nuit de 5 vins de Touraine avec ardoises de mets locaux en accord.

Pas le temps de venir dans la journée ? Envie de profiter de la fraîcheur du soir ? Cette balade-dégustation est faite pour vous ! Départ au crépuscule pour une randonnée commentée dans le vignoble à la tombée de la nuit. Dégustation au cœur des vignes de 4 vins de Touraine et mets régionaux en accord. Retour aux lampions. Avec Rendez-Vous dans les Vignes, venez découvrir un domaine viticole familial situé au cœur de l’AOC Vouvray. Outre les traditionnelles visites de cave et dégustations, Myriam, petite-fille et épouse de vignerons, vous propose d’entrer dans les secrets des vins de Loire lors de prestations variées et adaptées à chacun. .

Charmigny Chançay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 52 16 97 07 rdvdanslesvignes@gmail.com

English : Wine tour at dusk

No time to come during the day? Want to enjoy the cool evening air? This wine tasting tour is for you! Departure at dusk for a guided walk in the vineyard at nightfall. Tasting in the heart of the vineyards of 4 Touraine wines and regional dishes to match. Return with lanterns.

