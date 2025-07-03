Dans les yeux de Monet Gare du Midi Biarritz

Dans les yeux de Monet

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-09

fin : 2026-03-09

2026-03-09

Elle vient perturber son quotidien.

Elle deviendra sa source d’inspiration.

En 1892, Claude Monet s’enferme plusieurs mois au-dessus d’une boutique de lingerie et mode à Rouen, pour peindre la Cathédrale. Mais l’obscurité et le doute l’ont envahi.

Il est alors rejoint par une jeune modèle de la boutique venue passer un corset.

Elle l’exaspère, elle l’insupporte.

Mais peut-être saura-t-elle aussi lui rendre la grâce. .

