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AGENDA · Fontenoy

Dans l’infini des mers Contes de la roulotte Abbaye saint-Germain Fontenoy

mercredi 22 juillet 2026 · Abbaye saint-Germain · Fontenoy

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Abbaye saint-Germain
Adresse
2bis Place saint Germain
Ville
89290 Fontenoy
Département
Yonne
Tarif
Autres Tarifs

Fontenoy

Dans l’infini des mers Contes de la roulotte

Abbaye saint-Germain 2bis Place saint Germain Fontenoy Yonne

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:00:00
fin : 2026-08-26 18:00:00

Date(s) :
2026-07-22 2026-08-26

Allez ! Montez à bord ! Laissez-vous bercer par le doux remous des vagues complices, convoquez les odeurs d’iode et d’algues humides,
écoutez vibrer le chant des baleines,plongeons ensemble dans les profondeurs insondables de l’océan.
Cinq contes d’ici et d’ailleurs mettent en scène l’univers marin. Interprétés par une comédienne, baignés dans un univers sonore de vagues et de chants, ils nous emportent vers les rives oniriques de cet au-delà des terres.
Il est des lieux étranges et des moments propices où se chevauchent les mondes,des chants limpides et purs lovés dans le secret des eaux,
des unions précieuses à l’équilibre de la mer.
Tout public à partir de 8 ans 1h10
Avec Valérie Jallais
Création sonore Christine Moreau
Compagnie Premier Baiser   .

Abbaye saint-Germain 2bis Place saint Germain Fontenoy 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 76 74 77  cie.premierbaiser@gmail.com

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English : Dans l’infini des mers Contes de la roulotte

L’événement Dans l’infini des mers Contes de la roulotte Fontenoy a été mis à jour le 2026-06-19 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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