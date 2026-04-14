Dans l’œil du Lynx, Musée de l’ALAT et de l’hélicoptère, Dax

Dans l’œil du Lynx Samedi 23 mai, 19h00 Musée de l’ALAT et de l’hélicoptère Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Entrez dans le musée et laissez-vous surprendre …

Une promenade entre les géants du ciel, à la lueur de la nuit.

Musée de l’ALAT et de l’hélicoptère 58 avenue de l’aérodrome 40100 DAX Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 35 95 77 https://museealathelicopteredax.fr/ https://www.facebook.com/museehelicoptere.dax Des aéronefs en parfait état ainsi que des objets sont présentés. Certaines pièces exposées sont extrêmement rares voir uniques. Lieu de mémoire et d’histoire autant que conservatoire des sciences techniques, le musée permet, par la diversité de ses collections de satisfaire la curiosité des visiteurs de tous âges.

Entrez dans le musée et laissez-vous surprendre …

© musée de l’ALAT et de l’hélicoptère