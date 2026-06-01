Dans l’ombre du génocide des Tutsi : La Suisse et le Rwanda 1950- 1994, Autre lieu, Genève
Dans l’ombre du génocide des Tutsi : La Suisse et le Rwanda 1950- 1994, Autre lieu, Genève mardi 2 juin 2026.
Dans l’ombre du génocide des Tutsi : La Suisse et le Rwanda 1950- 1994 Mardi 2 juin, 18h00 Autre lieu
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T18:00:00+02:00 – 2026-06-02T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-02T18:00:00+02:00 – 2026-06-02T19:00:00+02:00
DANS L’OMBRE DU GÉNOCIDE DES TUTSI : LA SUISSE ET LE RWANDA 1950-1994 ÉDITIONS SLATKINE
Rencontre avec Anne Emery-Torracinta mardi 2 juin 2026 | de 18h à 19h Librairie du Boulevard
En 1994, près d’un million de Tutsi ont été exterminés au Rwanda. On sait peu que la Coopération suisse était très présente dans ce pays depuis son indépendance. Si le rôle de la France et de la Belgique est souvent évoqué dans l’enchaînement qui a mené au génocide, on parle moins du fait que la Suisse a fermé les yeux et, jusqu’en 1990 tout au moins, n’a pas usé de sa place de contributeur important pour faire pression sur le régime rwandais. Se basant sur de nombreuses sources, Anne Emery- Torracinta aborde dans cet ouvrage un sujet encore peu traité par les historiens.
Cette rencontre sera animée par Jean-Philippe Ceppi, journaliste.
Autre lieu Genève Genève 1204 Genève
Rencontre avec Anne Emery-Torracinta mardi 2 juin 2026 | de 18h à 19h
DR
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