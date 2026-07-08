Dans ma cuisine, un désert ? Ferrières Martigues

Informations pratiques

Martigues

Dans ma cuisine, un désert ?

Samedi 17 avril 2027 de 19h à 19h50. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-17 19:00:00

fin : 2027-04-17 19:50:00

Date(s) :

2027-04-17

Les frères Ben Aïm sont artistes complices des Salins ! Reçus en 2020 avec Mirages les âmes boréales, ils poursuivent l’exploration d’une écologie sensible, incarnée à hauteur d’enfant en questionnant notre rapport à l’eau et au monde.Familles

Omniprésente dans notre organisme comme dans notre imaginaire, l’eau nous entoure et nous constitue. Porté par le texte de l’auteure Mariette Navarro, le duo acrobatique nous embarque dans un voyage au fil de l’eau et des sensations qu’elle procure. Tout commence dans une cuisine qui devient terrain d’expérimentation et d’enquête l’eau se fait capricieuse, elle coule de plus en plus rarement et, parfois, du sable surgit à sa place. Le manque et l’impatience s’installent. De tableau en tableau, nous plongeons dans les rêves, les souvenirs de baignade, les inventions liées à cet élément vital. Une pièce enjouée et profonde où la danse, le cirque et le théâtre s’entrelacent pour célébrer cet élément imprévisible, symbole de vie et de liberté.



C’est une magnifique déclaration d’amour à l’eau, une expérience sensorielle et poétique qui donne envie, pourquoi pas, de “libérer la mer” en famille. Une très belle proposition (…) et un vrai coup de cœur. La Muse .

Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This season, the Ben Aïm brothers are collaborating artists at Les Salins and are coming twice! Having been received in 2020 with Mirages les âmes boréales, they continue their exploration of a sensitive ecology, embodied at a child’s level by questioning our relationship to water and the world.

L’événement Dans ma cuisine, un désert ? Martigues a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de Martigues