Dans mes Petits Papiers . Sandrine Marneux, Salle des fêtes du Vieil Hôpital de Velleron, Velleron
samedi 25 juillet 2026 · Salle des fêtes du Vieil Hôpital de Velleron · Velleron
Informations pratiques
Dans mes Petits Papiers . Sandrine Marneux Samedi 25 juillet, 10h00 Salle des fêtes du Vieil Hôpital de Velleron Vaucluse
Participation en conscience
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-25T10:00:00+02:00 – 2026-07-25T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-25T10:00:00+02:00 – 2026-07-25T12:00:00+02:00
Savez-vous ce qui se cache dans mes petits papiers ? Une grenouille ? Un loup affamé ? Un canard ? Un oiseau épris de liberté ? Savez-vous ce qui se cache dans mes petits papiers? Pour le savoir, il faudra plier un peu, beaucoup, passionnément…! (Origamis réalisés pendant le spectacle).
A partir de 4 ans. Durée 45 mn
Par Sandrine Marneux
Salle des fêtes du Vieil Hôpital de Velleron Velleron Velleron 84740 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 60 64 88 43 »}]
Venez fêter les 30 ans de La Compagnie de la Hulotte avec les artistes conteurs-euses dans leur caravane estivale! Contes et Origami par Sandrine Marneux