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Dans mes Petits Papiers . Sandrine Marneux, Salle des fêtes du Vieil Hôpital de Velleron, Velleron

samedi 25 juillet 2026 · Salle des fêtes du Vieil Hôpital de Velleron · Velleron

Dans mes Petits Papiers . Sandrine Marneux, Salle des fêtes du Vieil Hôpital de Velleron, Velleron

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Lieu
Salle des fêtes du Vieil Hôpital de Velleron
Adresse
Velleron
Ville
84740 Velleron
Département
Vaucluse
Tarif
Participation en conscience

Dans mes Petits Papiers . Sandrine Marneux Samedi 25 juillet, 10h00 Salle des fêtes du Vieil Hôpital de Velleron Vaucluse

Participation en conscience

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-25T10:00:00+02:00 – 2026-07-25T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-25T10:00:00+02:00 – 2026-07-25T12:00:00+02:00

Savez-vous ce qui se cache dans mes petits papiers ? Une grenouille ? Un loup affamé ? Un canard ? Un oiseau épris de liberté ? Savez-vous ce qui se cache dans mes petits papiers? Pour le savoir, il faudra plier un peu, beaucoup, passionnément…! (Origamis réalisés pendant le spectacle).
A partir de 4 ans. Durée 45 mn
Par Sandrine Marneux

Salle des fêtes du Vieil Hôpital de Velleron Velleron Velleron 84740 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 60 64 88 43 »}]
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