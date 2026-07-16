Dans mes Petits Papiers . Sandrine Marneux, Salle des fêtes du Vieil Hôpital de Velleron, Velleron

Informations pratiques

Dans mes Petits Papiers . Sandrine Marneux Samedi 25 juillet, 10h00 Salle des fêtes du Vieil Hôpital de Velleron Vaucluse

Participation en conscience

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-25T10:00:00+02:00 – 2026-07-25T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-25T10:00:00+02:00 – 2026-07-25T12:00:00+02:00

Savez-vous ce qui se cache dans mes petits papiers ? Une grenouille ? Un loup affamé ? Un canard ? Un oiseau épris de liberté ? Savez-vous ce qui se cache dans mes petits papiers? Pour le savoir, il faudra plier un peu, beaucoup, passionnément…! (Origamis réalisés pendant le spectacle).

A partir de 4 ans. Durée 45 mn

Par Sandrine Marneux

Salle des fêtes du Vieil Hôpital de Velleron Velleron Velleron 84740 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 60 64 88 43 »}]

Venez fêter les 30 ans de La Compagnie de la Hulotte avec les artistes conteurs-euses dans leur caravane estivale! Contes et Origami par Sandrine Marneux