Nuit du Conte . Magali Monteils Cottereau . Joëlle Massard . Nourhène Kelly, Square Bombard Vieil Hôpital à Velleron (84), Velleron
vendredi 24 juillet 2026 · Square Bombard Vieil Hôpital à Velleron (84) · Velleron
Informations pratiques
Nuit du Conte . Magali Monteils Cottereau . Joëlle Massard . Nourhène Kelly Vendredi 24 juillet, 21h30 Square Bombard Vieil Hôpital à Velleron (84) Vaucluse
Participation en conscience
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-24T21:30:00+02:00 – 2026-07-24T23:30:00+02:00
Fin : 2026-07-24T21:30:00+02:00 – 2026-07-24T23:30:00+02:00
Venez fêter les 30 ans de La Compagnie de la Hulotte avec les artistes conteurs-euses dans leur caravane estivale!
Nuit du Conte à Velleron avec Magali Monteils Cottereau, Joëlle Massard et Nourhène Kelly.
Square Bombard Vieil Hôpital à Velleron (84) Boulevard du Midi Velleron Velleron 84740 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 80 77 40 26 »}]
La Compagnie de la Hulotte fête ses 30 ans lors d’une caravane estivale