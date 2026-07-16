Nuit du Conte . Magali Monteils Cottereau . Joëlle Massard . Nourhène Kelly, Square Bombard Vieil Hôpital à Velleron (84), Velleron

Informations pratiques

Nuit du Conte . Magali Monteils Cottereau . Joëlle Massard . Nourhène Kelly Vendredi 24 juillet, 21h30 Square Bombard Vieil Hôpital à Velleron (84) Vaucluse

Participation en conscience

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-24T21:30:00+02:00 – 2026-07-24T23:30:00+02:00

Fin : 2026-07-24T21:30:00+02:00 – 2026-07-24T23:30:00+02:00

Venez fêter les 30 ans de La Compagnie de la Hulotte avec les artistes conteurs-euses dans leur caravane estivale!

Nuit du Conte à Velleron avec Magali Monteils Cottereau, Joëlle Massard et Nourhène Kelly.

Square Bombard Vieil Hôpital à Velleron (84) Boulevard du Midi Velleron Velleron 84740 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 80 77 40 26 »}]

La Compagnie de la Hulotte fête ses 30 ans lors d’une caravane estivale