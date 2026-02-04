Dans mon jardin, il y a… parc barré saint La Ferté Macé

Dans mon jardin, il y a…

Rue du Docteur Ernest Poulain La Ferté Macé Orne

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04 18:00:00

2026-07-04

Après-midi récréative au Parc Barré Saint.

Présence du Musée du Jouet et des Amis des Jeux.

Spectacle familial à 15h: le cabaret burlesque de Mr Zig

synopsis Monsieur Zig, clown attachant et généreux, tente avec passion de trouver sa voie. présentateur ? Magicien ? Mime ? sculpteur de ballons ? rien y fait sans l’aide de son public ! … Attendez ! il a peut être une idée…un peu d’eau et de savon, des bulles sculptées, fumées, carrées, et même géantes ! Monsieur Zig va réaliser ses rêves et partager avec vous sa passion savonneuse pour un moment familial inédit !

Programme non exhaustif, susceptible de modifications .

+33 2 33 37 38 10 sports.loisirs@lafertemace.fr

