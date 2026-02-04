Dans mon jardin, il y a… parc barré saint La Ferté Macé
Dans mon jardin, il y a… parc barré saint La Ferté Macé samedi 4 juillet 2026.
Dans mon jardin, il y a…
parc barré saint Rue du Docteur Ernest Poulain La Ferté Macé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04 18:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Après-midi récréative au Parc Barré Saint.
Présence du Musée du Jouet et des Amis des Jeux.
Spectacle familial à 15h: le cabaret burlesque de Mr Zig
synopsis Monsieur Zig, clown attachant et généreux, tente avec passion de trouver sa voie. présentateur ? Magicien ? Mime ? sculpteur de ballons ? rien y fait sans l’aide de son public ! … Attendez ! il a peut être une idée…un peu d’eau et de savon, des bulles sculptées, fumées, carrées, et même géantes ! Monsieur Zig va réaliser ses rêves et partager avec vous sa passion savonneuse pour un moment familial inédit !
Programme non exhaustif, susceptible de modifications .
parc barré saint Rue du Docteur Ernest Poulain La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 38 10 sports.loisirs@lafertemace.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Dans mon jardin, il y a…
L’événement Dans mon jardin, il y a… La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-02-04 par Flers agglo