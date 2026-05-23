Dans mon petit jardin Aire Sablée – Port Boyer Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-23 15:30 – 18:00

Gratuit : oui Jeune Public, En famille – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

1 / Création d’un jardin de poche : l’art du micro jardin pédagogique, que l’on peut installer sur un simple balcon. Un jardin minuscule, où les participants.es vont pouvoir semer, planter, arroser et récolter des légumes, des fruits, des aromates et des fleurs, comme dans un « vrai jardin ! »Cet atelier sera proposé les deux premiers jours.2 / A la suite de l’atelier 1, un atelier de réalisation de fleurs/végétaux en papier est proposé les trois jours suivants, en grand format, en utilisant les techniques du découpage, de l’assemblage, du pliage, de la composition. Les participants créeront leur fleur, ou végétal, composeront un bouquet à partir de modèles existants ou de leur propre imagination.

Aire Sablée – Port Boyer Nantes Erdre Nantes 44300



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