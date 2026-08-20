Dans tous les sens, Musée d’art et d’histoire, Genève
jeudi 3 décembre 2026 · Musée d'art et d'histoire · Genève
Informations pratiques
Dans tous les sens Jeudi 3 décembre, 18h30 Musée d’art et d’histoire
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-03T18:30:00+01:00 – 2026-12-03T20:00:00+01:00
Fin : 2026-12-03T18:30:00+01:00 – 2026-12-03T20:00:00+01:00
Faites l’expérience de la collection du musée lors d’une visite sensorielle originale ! Vous pourrez toucher des pigments en face d’un pharaon de granit, essayer un gantelet d’armures dans la salle des Armures, goûter les fleurs devant les tableaux impressionnistes…
Avec Julie Abbou-Brendel, médiatrice culturelle
Visite destinée au public sourd et malentendant
Infos et réservations: s-5.ch
Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://s-5.ch/ »}] [{« link »: « https://s-5.ch/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/
Visite en langue des signes (LSF)
DR
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