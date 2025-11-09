Danse à la Maison de la Photographie, Maison de la Photographie (MaP), Toulon

Danse à la Maison de la Photographie Samedi 23 mai, 21h00 Maison de la Photographie (MaP) Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Dernière chance de visiter l’exposition Huldufolk, Mythes et paysages d’Islande avant sa fermeture !

A 21h : Le territoire et la légende performance de Sebastien LY, danseur- chorégraphe dans le cadre du cycle « Les résonances du visible » travers les musées de la ville .

La Maison de la Photographie de Toulon accueille Huldufólk, une exposition signée Michel Eisenlohr. Le photographe y explore l’Islande à travers le prisme de l’invisible, là où le folklore façonne encore le paysage. Ses clichés révèlent la présence discrète du « peuple caché », interrogeant notre manière d’habiter et de respecter un territoire. Cette immersion confronte les croyances ancestrales aux pratiques contemporaines d’urbanisation et de protection de la nature.

Accès libre et gratuit en soirée.

Maison de la Photographie (MaP) 13 Rue Nicolas Laugier, 83000 Toulon Toulon 83137 Basse Ville Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 14 33 78 https://toulon.fr/ Située dans la vieille ville, la Maison de la photographie (MaP) est une galerie d’exposition temporaire, consacrée à la photographie sous toutes ses formes (reportage, histoire, art…).

La Maison de la photographie s’inscrit dans le prolongement de la collection photographique du Musée d’Art de Toulon. Inaugurée en 2002, elle est installée dans un ancien hammam, dont elle a conservé une structure circulaire originale.

Le fonds photographique du Musée d’Art de Toulon (MAT) est riche de plus de 400 œuvres. Des photographes humanistes, tels Henri Cartier-Bresson ou Robert Doisneau, sont représentés. L’école provençale est portée notamment par Denis Brihat et Lucien Clergue. Enfin, la photographie plasticienne (peinture, vidéo, performance, etc.) est à l’honneur, avec les travaux de Gilbert and George, Denis Oppenheim, etc.

La Maison de la photographie accueille des expositions temporaires. En voiture : Parkings payants : Place de la Liberté ou Place d’Armes

En bus : Arrêts Strasbourg (lignes 1, 2, 3 et 36) ou Station maritime (ligne U et 23)

Dernière chance de visiter l’exposition Huldufolk, Mythes et paysages d’Islande avant sa fermeture !

©Ville de Toulon