Danse Afro contemporaine Salle des fêtes Champniers-et-Reilhac
Danse Afro contemporaine Salle des fêtes Champniers-et-Reilhac mardi 7 juillet 2026.
Champniers-et-Reilhac
Danse Afro contemporaine
Salle des fêtes 10 impasse du Pouyol Champniers-et-Reilhac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 18:00:00
fin : 2026-07-07 19:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Animé par Habi.
Animé par Habi. .
Salle des fêtes 10 impasse du Pouyol Champniers-et-Reilhac 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 93 57 25 habidiab@gmail.com
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L’événement Danse Afro contemporaine Champniers-et-Reilhac a été mis à jour le 2026-05-24 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
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