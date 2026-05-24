Munz Floor Salle des fêtes Champniers-et-Reilhac

Champniers-et-Reilhac

Munz Floor

Salle des fêtes 10 impasse du Pouyol Champniers-et-Reilhac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 19:15:00

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

La méthode régénère les fascias révélant des vertus anti-inflammatoires, libère la colonne vertébrale, renforce et apaise. Pour celles et ceux qui cherchent à améliorer la santé globale du corps. Animé par Habi.

La méthode régénère les fascias révélant des vertus anti-inflammatoires, libère la colonne vertébrale, renforce et apaise. Pour celles et ceux qui cherchent à améliorer la santé globale du corps. Animé par Habi. .

Salle des fêtes 10 impasse du Pouyol Champniers-et-Reilhac 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 93 57 25 habidiab@gmail.com

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English :

The method regenerates the fascia, revealing anti-inflammatory virtues, frees the spine, strengthens and soothes. For those seeking to improve overall body health. Hosted by Habi.

L’événement Munz Floor Champniers-et-Reilhac a été mis à jour le 2026-05-24 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin