Munz Floor Salle des fêtes Champniers-et-Reilhac
Munz Floor Salle des fêtes Champniers-et-Reilhac mardi 7 juillet 2026.
Champniers-et-Reilhac
Munz Floor
Salle des fêtes 10 impasse du Pouyol Champniers-et-Reilhac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 19:15:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
La méthode régénère les fascias révélant des vertus anti-inflammatoires, libère la colonne vertébrale, renforce et apaise. Pour celles et ceux qui cherchent à améliorer la santé globale du corps. Animé par Habi.
La méthode régénère les fascias révélant des vertus anti-inflammatoires, libère la colonne vertébrale, renforce et apaise. Pour celles et ceux qui cherchent à améliorer la santé globale du corps. Animé par Habi. .
Salle des fêtes 10 impasse du Pouyol Champniers-et-Reilhac 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 93 57 25 habidiab@gmail.com
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English :
The method regenerates the fascia, revealing anti-inflammatory virtues, frees the spine, strengthens and soothes. For those seeking to improve overall body health. Hosted by Habi.
L’événement Munz Floor Champniers-et-Reilhac a été mis à jour le 2026-05-24 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
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