Danse au Théâtre « Secrets du ballet »

Place François Mitterrand Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 20:30:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Avec la participation exceptionnelle de solistes et danseurs de l’Opéra de Paris.

Depuis ses débuts, 3e étage creuse dans le monde de la danse un sillon particulier, en mettant l’héritage de la plus ancienne tradition du monde du ballet au service de spectacles virtuoses et surprenants, accessibles et compréhensibles pour un public d’aujourd’hui.

Le concept original Secrets du Ballet entremêle les plus beaux moments du répertoire avec des explications et illustrations dansées qui, en révélant leurs nuances cachées, font découvrir les œuvres et leurs interprètes sous un nouveau jour

Avec la participation exceptionnelle de solistes et danseurs de l’Opéra de Paris.

Depuis ses débuts, 3e étage creuse dans le monde de la danse un sillon particulier, en mettant l’héritage de la plus ancienne tradition du monde du ballet au service de spectacles virtuoses et surprenants, accessibles et compréhensibles pour un public d’aujourd’hui.

Le concept original Secrets du Ballet entremêle les plus beaux moments du répertoire avec des explications et illustrations dansées qui, en révélant leurs nuances cachées, font découvrir les œuvres et leurs interprètes sous un nouveau jour. De la Belle au bois Dormant à Roméo & Juliette, du quinconce à la gargouillade, de la pointe de la pointe au bout de la chaussette, sans jamais oublier Louis XIV et ses entrechats royaux… Secrets du Ballet propose à tous, connaisseurs comme novices, une vision riche et diverse, pleine de sauts et de pirouettes, d’exigence et d’humour…

Dans des costumes et lumières d’une qualité exceptionnelle, cet épisode est comme toujours interprété par certains des plus remarquables talents du Ballet de l’Opéra de Paris. .

Place François Mitterrand Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 88 60

English :

With the exceptional participation of soloists and dancers from the Paris Opera.

Since its inception, 3e étage has carved out its own special niche in the world of dance, using the heritage of the world?s oldest ballet tradition to create virtuoso and surprising shows that are accessible and comprehensible to today?s audiences.

The original Secrets du Ballet concept interweaves the most beautiful moments of the repertoire with explanations and dance illustrations which, by revealing their hidden nuances, reveal the works and their performers in a new light

German :

Mit der außergewöhnlichen Teilnahme von Solisten und Tänzern der Pariser Oper.

Seit seinen Anfängen hat 3e étage eine besondere Furche in die Welt des Tanzes gegraben, indem es das Erbe der ältesten Tradition der Ballettwelt in den Dienst virtuoser und überraschender Aufführungen stellt, die für ein heutiges Publikum zugänglich und verständlich sind.

Das originelle Konzept Secrets du Ballet verwebt die schönsten Momente des Repertoires mit tänzerischen Erklärungen und Illustrationen, die die verborgenen Nuancen der Werke und ihrer Interpreten in einem neuen Licht erscheinen lassen

Italiano :

Con l’eccezionale partecipazione di solisti e ballerini dell’Opera di Parigi.

Fin dalla sua nascita, il 3e étage si è ritagliato una nicchia speciale nel mondo della danza, utilizzando l’eredità della più antica tradizione del mondo del balletto per creare spettacoli virtuosi e sorprendenti, accessibili e comprensibili al pubblico di oggi.

L’originale concetto di Secrets du Ballet intreccia i momenti più belli del repertorio con spiegazioni e illustrazioni delle danze che, svelando le loro sfumature nascoste, rivelano le opere e i loro interpreti sotto una nuova luce

Espanol :

Con la participación excepcional de solistas y bailarines de la Ópera de París.

Desde su creación, 3e étage se ha hecho un hueco especial en el mundo de la danza, utilizando la herencia de la tradición más antigua del mundo del ballet para crear espectáculos virtuosos y sorprendentes, accesibles y comprensibles para el público actual.

El original concepto de Secrets du Ballet entrelaza los momentos más bellos del repertorio con explicaciones e ilustraciones de las danzas que, al desvelar sus matices ocultos, revelan las obras y sus intérpretes bajo una nueva luz

L’événement Danse au Théâtre « Secrets du ballet » Cahors a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Cahors Vallée du Lot