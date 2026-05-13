Danse avec les œuvres, Musée d’art moderne et contemporain, 39 Grand Rue Raimond VII, Cordes-sur-Ciel

Danse avec les œuvres Samedi 23 mai, 17h30, 18h00 Musée d’art moderne et contemporain, 39 Grand Rue Raimond VII Tarn

limité à 80 pers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:30:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Le Centre de danse du Cordais investira le musée pour vous proposer un dialogue avec les œuvres. Duo, solo et groupe de danseuses, vous feront partager leur amour de la danse à travers l’évocation de sentiments en lien avec les collections du musée. Les chorégraphies seront suivies de lectures de textes en lien avec les artistes présentés dans les différents espaces du musée.

Musée d’art moderne et contemporain, 39 Grand Rue Raimond VII Maison du Grand Fauconnier, 39 Grand rue Raimond VII Cordes-sur-Ciel 81170 Tarn Occitanie 0563561479 http://mamc.cordessurciel.fr Le musée se trouve dans la Maison du grand fauconnier.

Le Centre de danse du Cordais investira le musée pour vous proposer un dialogue avec les œuvres. Duo, solo et groupe de danseuses, vous feront partager leur amour de la danse à travers l’évocation de…

© Hélène Blanc