Danse Azala Espace Culturel Mendi Zolan Hendaye

Danse Azala

Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Durée 50 minutes.

Par la compagnie de danse Dab

Cinq danseur.se.s et une violoncelliste se partagent la scène dans une pièce de danse contemporaine mêlant mouvement, musique et émotion. C’est un spectacle intense, avec beaucoup de danse.

AZALA crée une connexion directe avec le public.

Allons-nous vers un avenir meilleur ou restons-nous pris dans le cycle de nos erreurs passées ?

Nos corps portent une histoire personnelle et collective des luttes, des réussites, des échecs.

Le mouvement révèle comment les cycles se répètent… et comment nous pouvons les briser. .

Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 30 49

