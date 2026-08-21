Danse – Ballet Junior de Genève – Casino théâtre, Casino-Théâtre, Rolle
jeudi 1 octobre 2026 · Casino-Théâtre · Rolle
Informations pratiques
Danse – Ballet Junior de Genève – Casino théâtre 1 et 2 octobre Casino-Théâtre District de Nyon
Prix par personne — Plein tarif CHF 34, Tarif réduit (AVS,AI,chômage) CHF 28, Tarif mini (étudiant,enfant) CHF 15
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-01T20:00:00+02:00 – 2026-10-01T21:15:00+02:00
Fin : 2026-10-02T20:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:15:00+02:00
Véritable vivier de danseuses, danseurs et chorégraphes, la compagnie déploie sur scène une maîtrise saisissante et une présence collective rare.
Pour cette tournée, le Ballet Junior présente trois nouvelles chorégraphies fortes et contrastées, portées par l’énergie et la virtuosité de ses jeunes interprètes.
Ancien danseur du Ballet Junior, Jérémy Alberge signe Home, une création sensible et habitée autour du refuge, de l’appartenance, de la mémoire des corps et du besoin d’être
ensemble.
Dans Revoada, Yuval Pick compose des nuées et des rondes de gestes où chaque singularité trouve sa place dans le mouvement commun. Une troisième pièce viendra compléter cette soirée à haute intensité.
Trois chorégraphies, une seule énergie : celle du Ballet Junior de Genève lancé à pleine puissance.
Casino-Théâtre Rue du Port 15 Rolle 1180 District de Nyon Vaud [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatre-rolle.ch/programme/ballet-junior-de-geneve-2/ »}, {« type »: « email », « value »: « info@theatre-rolle.ch »}, {« type »: « phone », « value »: « +41218251240 »}]
Depuis plus de trente ans, le Ballet Junior de Genève forme des artistes qui nourrissent la scène suisse et internationale.
photo Gregory Batardon
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