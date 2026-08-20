Meeting Cox & Dérivés, Château de Rolle, Rolle
vendredi 28 août 2026 · Château de Rolle · Rolle
Informations pratiques
Meeting Cox & Dérivés 28 – 30 août Château de Rolle District de Nyon
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T00:00:00+02:00 – 2026-08-28T23:59:00+02:00
Fin : 2026-08-30T00:00:00+02:00 – 2026-08-30T23:59:00+02:00
Un week-end sous le signe des Coccinelles !
Que vous soyez passionné d’automobile, amateur de belles voitures ou simplement à la recherche d’une sortie sympa, le Meeting Cox Rolle est l’occasion parfaite de venir découvrir ces mythiques Volkswagen dans une ambiance conviviale.
Durant tout le week-end initiation paddle sur le lac et initiation dance swing autour du château. Tout ceci est gratuit !
Château de Rolle Grand-Rue 1 Rolle 1180 District de Nyon Vaud [{« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/meeting_cox_rolle/ »}]
Rassemblement de voitures VW (Volkswagen) sur la Pelouse du Château
©Nyon Région Tourisme
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