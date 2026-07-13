Danse bretonne Ploudalmézeau
jeudi 30 juillet 2026 · Ploudalmézeau
Informations pratiques
Ploudalmézeau
Danse bretonne
Quai Edouard Talarmin Ploudalmézeau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 10:30:00
fin : 2026-07-30 11:30:00
Date(s) :
2026-07-30
Viens t’initier aux pas traditionnels de la danse bretonne dans une ambiance conviviale et festive, au son des instruments locaux ! L’association Dansal e Gwital t’accompagne pour un moment de partage et de culture en plein air sur le port.
Tenue confortable conseillée Ouvert à tous, débutants bienvenus ! .
Quai Edouard Talarmin Ploudalmézeau 29830 Finistère Bretagne +33 2 98 48 10 48
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English :
L’événement Danse bretonne Ploudalmézeau a été mis à jour le 2026-04-16 par OT IROISE BRETAGNE
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