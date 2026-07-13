Informations pratiques

Ploudalmézeau

Danse bretonne

Quai Edouard Talarmin Ploudalmézeau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 10:30:00

fin : 2026-07-30 11:30:00

Date(s) :

2026-07-30

Viens t’initier aux pas traditionnels de la danse bretonne dans une ambiance conviviale et festive, au son des instruments locaux ! L’association Dansal e Gwital t’accompagne pour un moment de partage et de culture en plein air sur le port.

Tenue confortable conseillée Ouvert à tous, débutants bienvenus ! .

Quai Edouard Talarmin Ploudalmézeau 29830 Finistère Bretagne +33 2 98 48 10 48

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English :

L’événement Danse bretonne Ploudalmézeau a été mis à jour le 2026-04-16 par OT IROISE BRETAGNE